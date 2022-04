Seine Fangemeinde erwartet ihn bereits

In Hiltrup hat Roland Jankowsky eine große Fangemeinde. Der Overbeck-Darsteller und exzellente Vorleser kommt am 21. und 22. April zu zwei weiteren Auftritten in den Kulturbahnhof.

Bei der nächsten Krimilesung mit Roland Jankowsky heißt es wieder „Over... is back!“ Der Schauspieler kommt am 21. und 22. April zu zwei weiteren Auftritten in den Kulturbahnhof. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Roland Jankowsky stellt in der beliebten ZDF-Krimireihe Wilsberg den etwas speziellen Kommissar Overbeck dar. Dort spielt er gerne den coolen Cop, stolpert jedoch von einem Fettnäpfchen ins nächste. Dennoch hat seine Rolle mittlerweile Kultstatus. Vor wenigen Jahren wählten ihn die Fernsehzuschauer zum „Coolsten TV-Kommissar Deutschlands 2018“.

Mit Krimilesungen auf Tour

Roland Jankowsky, der Schauspieler hinter Overbeck, ist neben den Dreharbeiten seit zehn Jahren sehr erfolgreich mit seinen Krimilesungen auf Tour. Hier pflastern weniger die Fettnäpfchen, sondern vermehrt Leichen seinen Weg. In mittlerweile sechs Programmen liest Jankowsky stets Kurzgeschichten verschiedener Autoren, die durch überraschende Wendungen, Wortwitz und groteske Situationen gekennzeichnet sind und unerwartet enden. In Hiltrup hat der exzellente Vorleser eine große Fangemeinde. Der Kartenverkauf beginnt am Donnerstag (7. April) in der Stadtteilbücherei Hiltrup und online unter https://ticketshop.kulturbahnhof-hiltrup.de. Karten kosten im im Vorverkauf 20 Euro.