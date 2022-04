Der Infopunkt Hiltrup feiert Geburtstag

Den großen, roten „Info“-Würfel an der Marktallee kennt jeder in Hiltrup: In den vergangenen 15 Jahren konnten im Infopunkt mehr als 140 000 Besucher begrüßt werden. Der Geburtstag soll auf dem Frühlingsfest gebührend gefeiert werden.

Seit 15 Jahren gibt es den Infopunkt auf der Marktallee. Wer durch die Tür unter dem großen, roten „Info“-Würfel eintritt, den erwartet eine Fülle von Flyern und Broschüren zu allen erdenklichen Themen. Welcher Verein bietet Bogenschießen an? Was ist los im Kulturbahnhof? Wo finde ich die schönsten Strecken für eine Radtour? In all der Zeit hat das Team darüber hinaus so manche kuriose Anfrage erhalten.