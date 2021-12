Seit 75 Jahren ist er für den TuS aktiv

Mit 90 Jahren ist er das das älteste Mitglied beim TuS Hiltrup. Zugleich gehört er Münsters größtem Sportverein so lange an wie niemand sonst. Ferdinand Figge blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück, das stets eng verbunden mit seinem Heimatort gewesen ist.

Ferdinand Figge ist am Montag 90 Jahre alt geworden. Zudem ist er seit 75 Jahren Mitglied des TuS Hiltrup.

Wer über Ferdinand Figge spricht, muss sich an große Zahlen gewöhnen. Der gebürtige Hiltruper hat am Montag seinen 90. Geburtstag feiern können. Das nächste Jubiläum naht bereits: Er gehört dem TuS Hiltrup seit 75 Jahren an. Ferdinand Figge ist mit 90 Jahren sowohl das älteste Vereinsmitglied des größten Sportvereins von Münster. Zugleich gibt es niemanden, der dem TuS Hiltrup länger angehört.