Selbst die Bahn spricht von einem Schandfleck

Bei einem Ortstermin sind sich der Bahnhofsmanager sowie Hiltrups Bezirksbürgermeister Stein einig, dass gegen die Schmierereien am Bahnhof Hiltrup etwas getan werden muss. Die Bahn will künftig wieder Belohnungen aussetzen, um an die Sprayer zu gelangen.

„Wenn ich Bahnvorstand wäre, würde ich das Stellwerk abreißen und die Technik in einen Schaltkasten packen.“ Aber so weit oben angesiedelt in der Hierarchie der Deutschen Bahn ist selbst Michael Jansen nicht. Immerhin ist er Bahnhofsmanager in Münster, zuständig für 74 Bahnhöfe im Münsterland und in dieser Eigenschaft nicht täglich in Hiltrup.