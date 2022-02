Sie werden als die „sonstigen Parteien“ bezeichnet. Am 5. März kommen Vertreter von ihnen zu einem Parteienkongress zusammen Sie stehen vier Millionen Wähler, wie sie sagen.

Am 5. März findet in der Stadthalle Hiltrup ein Parteienkongress 2022 statt, der in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes sein könnte.