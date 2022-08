So entstand vor 30 Jahren der Brunnen

Der Brunnen an der Marktallee wurde am 3. Juli 1993 eingeweiht. In der Bildmitte ist der damalige Bezirksbürgermeister Bernhard Krüssel zu sehen.

Wenn die Metalldiebe an den Brunnenanlagen zuschlagen: Vor zwei Jahren gab es einen dreisten Bronze-Diebstahl am Gänse-Brunnen in Albachten. Jetzt wurden die beiden Kinder vom Hiltruper Brunnen an der Marktallee mit Gewalt aus den Verankerungen herausgerissen und geklaut.