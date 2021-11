„So stelle ich mir das nicht vor“

Zwei Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag in Hiltrup

Münster-Hiltrup

Am Hiltruper Ehrenmal wird der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Die Vereine hatten die Organisation kurzfristig übernommen. In der St.-Clemens-Kirche findet eine ökumenische Andacht zum Gedenken an die Zwangsarbeiter statt. Unterschiedlicher hätten die beiden Veranstaltungen kaum ausfallen können.

Von Michael Grottendieck