Spannende Projektvormittage auf der Hühnerwiese

Die Clemensschule hat den am Ortsrand liegenden Lohmannschen Bauernhof als außerschulischen Bildungspartner für sich gewinnen können. Die Eigentümerin ist zertifizierte Bauernhofpädagogin und bietet unter anderem Projekttage über Hühner und deren Eier oder zu Erdbeeranbau und -ernte an, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Dank des engagierten Fördervereins der Clemensschule und der breiten Unterstützung der Elternschaft wurde bei der Förderaktion „Gemeinsam nachhaltig“ der Sparkasse Münsterland Ost einer der begehrten Jury-Sonderpreise über 5000 Euro für die Umsetzung gewonnen. So konnte im Februar der Kooperationsvertrag zwischen der Clemensschule und Lohmanns Hof unterzeichnet werden.

Projekttag auf der Hühnerwiese

Bereits kurz darauf besuchte die erste Schulklasse den zu Fuß erreichbaren Bauernhof: „Wie leben die Hühner? Wie viele Eier legen sie? Was fressen sie?“ Fragen über Fragen. Mit viel Neugierde erlebten die Kinder ihren ersten spannenden Projektvormittag auf der Hühnerwiese, im Pferdestall und bei den Ziegen. Auch Hasan Firat, Leiter des Sparkassen-Beratungscenters in Hiltrup, der die Klasse 1/2 b im Rahmen der Sparkassen-Förderaktion an ihrem Bauernhoftag besuchte, ließ sich von der Begeisterung der Beteiligten anstecken.

Seither folgen nun Woche für Woche nacheinander alle Klassen der Clemensschule, und die ersten Klassen freuen sich schon auf ihren nächsten Besuch nach den Osterferien. Lerninhalte wie Naturerfahrungen, die Abläufe der Landwirtschaft und ein wertschätzender Umgang mit Tieren und Pflanzen machen das Bauernhofprojekt der Clemensschule besonders wertvoll.