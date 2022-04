„Spelle“ war einfach unverzichtbar

Generationen von Schülerinnen und Schülern am KvG-Gymnasium haben ihn in Erinnerung: 30 Jahre lang war Bruder Herbert Spellmeyer als Hausmeister in der Schule tätig. Jetzt feiert „Spelle“, wie er oft genannt wurde, sein diamantenes Ordensjubiläum.

Am 1. Mai begeht Bruder Spellmeyer im Missionshaus Hiltrup das Diamantene Jubiläum. Wegen einer chronischen Augenkrankheit kann er allerdings nicht mehr arbeiten. Aber er nimmt interessiert am Leben im Hause teil und fachsimpelt gern mit dem Hausmeister des Klosters, dem er aufgrund seiner Erfahrung manche Tipps geben kann, heißt es in einer Mitteilung der Hiltruper Missionare.

30 Jahre hat der Bruder als Hausmeister im Kardinal-von-Galen-Gymnasium gearbeitet. Generationen von Schülern haben ihn erlebt als vielseitigen Handwerker und freundlichen Helfer in allen Lagen. „Spelle zur Stelle“ – dieses Motto drückt es treffend aus.

„Spelle zur Stelle“

Nach der Lehre als Former in Osnabrück trat er ins Noviziat ein und legte 1962 die Gelübde ab. 1971 machte er eine Fortbildung als Elektriker mit Abschlussprüfung. In der Ordensgemeinschaft setzte er sich mit all seinen Fähigkeiten ein und war unverzichtbar: So etwa beim Kapellenumbau im alten und neuen Missionshaus. Zudem verlangten der Klosterwald, der Friedhof und die Anlagen um das Haus Pflege.

Mit den Mitbrüdern und Verwandten feiert der Jubilar einen Festgottesdienst.