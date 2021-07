Spiel und Spaß für 43 Kinder

43 Kinder haben an der Ferienbetreuung des Jugendheims St. Clemens teilgenommen – einige in beiden, andere nur in einer der beiden angebotenen Wochen. Mit einem negativen Corona-Test in der Tasche, der zu Beginn vorgelegt werden musste, stand der Ferienbetreuung nichts im Wege.

Die Organisatoren hatten ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Ein „Chaos-Spiel“ etwa sorgte für reichlich Aufregung und Action bei den Kindern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ausflüge, Schatzsuche und Turniere

Viel Zeit konnten die Jungen und Mädchen auch draußen verbringen: Kleinere Ausflüge in einen Wald und auf verschiedene Spielplätze standen ebenso auf dem Programm wie der Besuch der Sporthalle der Paul-Gerhardt-Grundschule. Höhepunkte waren eine Schatzsuche sowie die abschließende Mini-Disco. Aber auch kreative Angebote, wie das Arbeiten in der hauseigenen Holzwerkstatt, bot das fünfköpfige Betreuerteam. Und dank Tischtennis- und Kickerturnieren, Gesellschaftsspielen wie „Monopoly“ und einem Tanzangebot kam auch bei Regen keine Langeweile auf.