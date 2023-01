„Seit einem Jahr warten wir bereits“

Im Stadtbezirk Hiltrup werden in diesem Jahr große Summen in die Hand genommen, um Spielplätze zu sanieren. Wo muss dringend etwas geschehen, wollte unsere Redaktion. Unsere Leser und Leserinnen haben immer wieder auf einen Spielplatz hingewiesen.

Zu den Investitionen in die Spielplätze hat unsere Zeitung eine Reihe von Zuschriften erreicht. Handlungsbedarf sehen unsere Leser und Leserinnen ist erster Linie am Spielplatz Hünenburg-Mitte zwischen Linckensstraße und Meesenstiege in Hiltrup-West.

„Seit einem Jahr warten wir auf die Sanierung des Spielplatzes an der Linckensstraße. Vor einen Jahr wurde die Edelstahlrutsche, die mit einem Spielhaus und einem Seilklettergerüst verbunden war, entfernt“, berichtet Hildegard Jacobi. Christoph Hartmann beklagt, dass die Spielgeräte „kommentarlos abgebaut“ wurden. Er habe bei der Stadt nachgefragt. Die Antworten seien leider „nicht zufriedenstellend“ ausgefallen.

Treffpunkt Spielplatz

Jessica Radau hat beobachtet, dass dieser Spielplatz zwischen Linckensstraße und Meesenstiege daher immer weniger genutzt wurde, was sie bedauert: „Wir haben uns immer gerne mit vielen Familien am Spielplatz getroffen.“ Der Spielplatz sei als Ort der Begegnung und des Kennenlernens von großer Bedeutung für das Wohngebiet, sagt sie.

In der Tat sollte eine Sanierung bereits im vergangenen Jahr erfolgen. Doch erst in der Sitzung am 15. November 2022 beschloss die Bezirksvertretung, für den Spielplatz 18.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Die Sanierung soll jetzt in 2023 erfolgen. Gleiches gilt für die Spielplätze Rincklakeweg in Berg Fidel (29.500 Euro für den ersten Bauabschnitt) sowie den Spielplatz Im Dahl (23.750 Euro).