Bischof Felix Genn kommt zu einem Gottesdienst nach St. Clemens

Ein kleiner Ausblick auf das, was im Rahmen der kleinen Erinnerungsreihe noch kommen wird. Von Michael Grottendieck

Bischof Felix Genn kommt am 9. Juli nach Hiltrup.

Ein kleiner Ausblick auf das, was im Rahmen der kleinen Erinnerungsreihe noch kommen wird:

Der Bischof in Hiltrup: Zu einem Gedenkgottesdienst wird Bischof Dr. Felix Genn am 9. Juli um 18.30 Uhr in St. Clemens erwartet. Vier Wochen vor dem Todestag Kaplan Poethers feiert er gemeinsam mit der Clemens-Gemeinde Gottesdienst.

Stilles Erinnern: Am 5. August, dem 80. Todestag Kaplan Poethers, findet um 18 Uhr an seinem Grab in der Pfarrkirche eine stille Stunde gemeinsamen Erinnerns statt.

Vortragsabend I: Zu dem Thema „Das Verhältnis von Katholizismus und Nationalsozialismus in Westfalen“ spricht Prof. Dr. Markus Köster, Leiter des LWL-Medienzentrums, bereits am Mittwoch (8. Juni). Beginn ist um 20 Uhr im Alten Pfarrhof.

Vortragsabend II: Prof. Dr. Norbert Köster, Kirchenhistoriker und ehemaliger Generalvikar des Bistums Münsters, spricht am 26. Oktober (Mittwoch) über das Thema: „Rassismus heute – was sagt uns der Einsatz von Kaplan Poether für die verachteten Polen?“

Sprühkunst: Jugendliche sprühen gemeinsam mit dem Streetart-Künstler Mika Springwald Porträts von Kardinal von Galen und Bernhard Poether. Mithilfe von speziell angefertigten Schablonen werden Porträts auf Holz- oder Steinplatten gesprüht. Die Aktion soll am 17. Juni stattfinden. Eine ähnliche Aktion hatte es im vergangenen Jahr in Xanten mit Porträts des Seligen Karl Leisner gegeben.