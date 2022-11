St. Martin muss ein Pony nehmen

Am Freitag wird es passend zum Martinstag einen großen Martinsumzug durch Hiltrup geben. Landwirtschaftsverlag und Stadtteiloffensive laden gemeinsam ein. Feuerwehr, Polizei und viele weitere Helfer unterstützen das Vorhaben.

Am Freitag wird es einen großen Martinsumzug in Hiltrup geben. Landwirtschaftsverlag und Stadtteiloffensive laden gemeinsam ein: (v.l.) Jan Kaven (Vorsitzender Stadtteiloffensive), Philomena Brinkbäumer und Andrea Kind (beide Landwirtschaftsverlag), Stadtteilmanagerin Daniela Ulbrich sowie Sen Culley (Stadtteiloffensive und Förderverein Ludgerusschule).

St. Martin zieht wieder durch Hiltrup. In zahlreichen Kindertagesstätten sind die Mädchen und Jungen bereits in dieser Woche mit ihren bunten Laternen unterwegs und singen Martinslieder. Für den Martinstag am Freitag (11. November) laden der Landwirtschaftsverlag und die Stadtteiloffensive gemeinsam zu einem öffentlichen Martinsumzug ein. Das könnte ein Großereignis werden.

Vor mittlerweile vier Jahren, und somit lange vor der Corona-Zwangspause, hatte es schon einmal einen großen Martinsumzug gegeben. Damals wurden die Veranstalter von dem Andrang überrollt. 2000 Teilnehmer kamen.

Treffpunkt auf dem KvG-Schulhof

Der Plan für die Veranstaltung am Freitag sieht so aus: Um 17 Uhr ist Treffen auf dem Schulhof des KvG-Gymnasiums. „Zur Einstimmung wird hier bereits ein erstes Lied gesungen“, kündigt Philomena Brinkbäumer vom Landwirtschaftsverlag an.

Anschließend setzt sich der Martinsumzug in Bewegung. Es geht über die Straßen Zum Roten Berge, Am Klosterwald und die Max-Winkelmann-Straße in Richtung Bahnhof. Ziel ist der große Parkplatz der BASF.

An der Spitze gibt es einen jungen Reiter auf einem Pony. Kurzfristig musste das Organisationsteam, das nach eigenen Angaben bereits seit Januar an dem Martinsumzug arbeitet, umdisponieren. Das Pferd war plötzlich erkrankt. Auf einen Hilfeaufruf meldete sich jemand aus den Reihen des TuS Hiltrup, berichtet Stadtteilmanagerin Daniela Ulbrich erleichtert.

Mit dabei sind die Werksfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Hiltrup und die Polizei. „Wir legen den Schwerpunkt auf den gemeinsamen Umzug“, kündigt Philomena Brinkbäumer an.

Essen und Getränke zu familienfreundlichen Preisen

Am Zielpunkt auf dem BASF-Parkplatz in Höhe des Sportheims „Auszeit“ soll es kein großes Martinsspiel geben. Die Mantelteilung, die Martin vornimmt, als er den frierenden Bettler sieht, soll es selbstverständlich geben. Dafür wird eigens eine kleine Bühne aufgebaut.

Anschließend ist ein gemütlicher Ausklang geplant. Der Förderverein der Ludgerusschule bietet Würstchen und Nackensteaks vom Grill an, kündigt Sven Culley an. Die Lacki Kids von der BASF-Betriebs-Kita sorgen für Muffins. Die BASF spendet 800 Milchbrötchen. Landwirtschaftsverlag und Stadtteiloffensive verkaufen Getränke. Wie Jan Kaven hervorhebt, wird es Essen und Getränke zu familienfreundlichen Preisen geben.