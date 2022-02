Stadt will jetzt Tempo machen

Münster-Hiltrup/Amelsbüren

Die Stadt drückt mächtig aufs Tempo bei der Entwicklung neuer Baugebiete. In Amelsbüren ist nach einer außergerichtlichen Einigung der Weg frei für ein Baugebiet am Dornbusch. Für Hiltrup-Ost soll in Kürze in die Bauleitplanung eingestiegen werden.

Von Michael Grottendieck