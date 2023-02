Stadtbusse fahren am Samstag Umleitungen

Münster-Hiltrup

Am Samstag haben auf der Hiltruper Marktallee und in den angrenzenden Straßen die Fußgänger das Sagen. Zumindest die verkleideten – denn der große Karnevalsumzug der KGH steht an. Dafür müssen sich Nutzer der Linienbusse auf Umleitungen einstellen.