Nachfolger für Jan Kaven gesucht

An der Spitze der Stadtteiloffensive deutet sich ein Wechsel an. Jan Kaven möchte sich nach insgesamt 13 Jahren Vorstandsarbeit zurückziehen. „Da wird es Zeit für einen personellen Wechsel und auch für neue Ideen.“ Als Vorsitzender leitet Kaven die Stadtteiloffensive seit nahezu zwölf Jahren. Im März 2011 wurde er Nachfolger des Gründungsvorsitzenden Michael Radau.

„Die Vorstandsrunde habe ich bereits vor einigen Monaten über meine Absichten informiert“, sagt Kaven im Gespräch mit unserer Redaktion. In der vergangenen Woche sprach er das Thema in einer Runde des Kulturbahnhofes erneut an. „Ich gehe damit völlig offen um“, sagt der Jurist.

Suche nach geeignetem Kandidaten

Er strebe einen geordneten Übergang an, so Kaven. „Dafür brauchen wir einen geeigneten Kandidaten, der allerdings noch nicht da ist.“ Eine Vakanz an der Vereinsspitze solle es dennoch nicht geben. „Wenn sich niemand findet, stehe ich weiterhin bereit“, erklärt Kaven. In diesem Fall werde er auf der Mitgliederversammlung am 29. März erneut kandidieren.

Die Stadtteiloffensive wurde 2007 gegründet. Sie betreibt den Kulturbahnhof und den Infopunkt. Sie zeigt sich verantwortlich für die Weihnachtsbeleuchtung und organisiert Veranstaltungen wie den Martinsumzug. Der Verein ist aus Sicht des Vorsitzenden gut aufgestellt. Die beiden Einrichtungen Kulturbahnhof und Infopunkt seien stabil. „Es ist wichtig, dass alles in geordneten Bahnen weiterläuft.“