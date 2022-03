Standortwechsel könnte am 6. April festgezurrt werden

Der von Hermann Geusendam-Wode vorgeschlagene Standort am Wasserwerk Geist zählte nicht zu den sechs Standorten für den Neubau der Feuerwache 3, die von der Verwaltung der Politik vorgelegt und bewertet wurden.

Die Diskussion über einen geeigneten Standort für die neue Feuerwache 3 im Bereich Merkureck hält unvermindert an.

Es bleibt spannend in der Debatte um die Feuerwache 3. Der neue Vorschlag der langjährigen Hiltruper Kommunalpolitikers Hermann Geusendam-Wode sorgte für Überraschung und Neugierde. Der von ihm vorgeschlagene Standort am Wasserwerk Geist zählte nicht zu den sechs Standorten für den Neubau der Feuerwache 3, die von der Verwaltung der Politik vorgelegt und bewertet wurden.

Ob eine Überprüfung erfolgen wird, wird auch davon abhängen, wie schnell eine Entscheidung tatsächlich getroffen wird. Aus dem Ausschuss für Sicherheit und Ordnung war gestern zu erfahren, dass eine Entscheidung des Standortwechsels lediglich innerhalb der Beratungskette geschoben worden sei. Das wiederum würde bedeuten, dass eine Entscheidung doch bereits am 6. April getroffen werden könnte. Dem Vernehmen nach soll der zuständige Dezernent Matthias Peck großen Wert darauf legen, eine zügige Entscheidung herbeizuführen.

2022 hieß es: „keine Gefahr ersichtlich“

Bekannt wurden jetzt Äußerungen Pecks, wie er vor zwei Jahren die Fläche am Merkureck bewertete. Der ausdrücklichen Anregung von Hermann Geusendam-Wode, über einen vollständigen Aushub und eine Entsorgung der kontaminierten Altlasten vorzunehmen, entgegnete Peck in einem Schreiben am 18. Juni 2020: „Auf der für die Feuerwache vorgesehenen Baufläche handelt es sich um eine Bauschuttdeponie. Aus Sicht der Unteren Bodenschutzbehörde ist eine Sanierung der Altlast derzeitig nicht erforderlich, da keine Gefahr ersichtlich ist. Darüber hinaus ist eine weitestgehende Versiegelung durch die Feuerwache 3 als Sicherungsmaßnahme positiv für die Altlast zu werten.“

Im Februar 2022 klang das dann ganz anders.