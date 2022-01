Stellwerk gibt kein gutes Bild ab

Ob der Fahrkartenautomat oder die Fassaden am alten Stellwerk: Vandalismus und Schmierereien gibt es reichlich in Hiltrup.

Das Stellwerk ist das Schmuddelkind des gesamten Bahnhofs. An den Fassaden toben sich die wilden Sprayer aus. Selbst der Fahrkartenautomat wurde nicht verschont. Dieser Anblick bietet sich bereits seit Wochen. Getan wird offenbar nichts. So prangt auch ein Spruch, der von vermeintlichen Fußballfans an der Nordseite des Gebäudes angebracht wurde, seit dem Herbst großflächig an der Fassade. So heißt man niemanden willkommen.