Stepptanz beim TuS Hiltrup für Anfänger und Fortgeschrittene

Ohne einen entsprechenden Tanzboden ist kein Stepptanz möglich. Daher hat der TuS Hiltrup nach der Gründung der neuen Abteilung Stepptanz auch die Anschaffung eines speziellen Tanzbodens für die Tänzerinnen und Tänzer ermöglicht.

Der Boden schützt den neu verlegten Hallenboden im TuS-Zentrum. Die Schuhe der Stepptänzer sind schließlich mit Metallplatten ausgestattet.

Beeindruckt von Tanzvorführung

„Mit dem neuen Boden können wir unser Training im TuS-Zentrum unter optimalen Bedingungen fortsetzen“, so Stepptrainerin Simone Dütting. „Wir freuen uns, dass der TuS Vorstand das möglich gemacht hat.“

Die Vorstandsmitglieder Rolf Neuhaus (Präsident), Daniel Tollkamp (zweiter Vertreter) und Albert Moeller (Finanzen) sowie Annika Schwenken und Verena Kästingschäfer (Abteilungsleitung Tanz) zeigten sich sichtlich beeindruckt von der Tanzvorführung, die die Tänzerinnen spontan aufgeführt haben.

„Wir sind stolz und froh, dass der TuS Hiltrup mit dieser neu gegründeten Abteilung als einer der wenigen Sportvereine Stepptanz auf einem hohen Niveau weiterhin anbieten kann“, heißt es im Pressetext.

Aktuell werden drei Trainingseinheiten pro Woche für Anfänger mit Vorkenntnissen bis Fortgeschrittene angeboten. Anfänger ohne Vorkenntnisse haben ab sofort jeden Mittwoch um 20 Uhr die Möglichkeit, die Grundlagen des Stepptanzes zu erlernen.

Grundschritte leicht erlernt

„Die ersten Stepptanz-Grundschritte sind leicht erlernt und werden zu Schrittkombinationen zusammengesetzt. Daraus entstehen kleine Choreographien, die zu unterschiedlicher Musik entwickelt und einstudiert werden. Für Interessierte haben wir geeignete Schuhe, so dass jeder das Feeling hautnah erleben kann“, so Simone Dütting.

Wer Lust auf eine Schnupperstunde hat, wendet sich per E-Mail an stepptanz@tushiltrup.de oder an die Geschäftsstelle des TuS Hiltrup.