Sternsinger von St. Clemens sammeln 17.000 Euro

Während andere Kirchengemeinden im Münsterland über mangelnden Nachwuchs klagen, ist die Kirchengemeinde St. Clemens gut aufgestellt.

Das zeigte der Aussendungsgottesdienst der Sternsinger am vergangenen Samstag, als die Pastoralreferentin Katarina Löhring insgesamt 162 Messdiener und Pfadfinder auf den Weg schickte, um den Segen mit „20 *C+M+B+23“ zu den Menschen in Hiltrup und Amelsbüren zu bringen.

„Kinder stärken, Kinder schützen“

Die diesjährige Aktion Dreikönigssingen läuft unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Das Motto wird jährlich vom Kindermissionswerk ausgerufen, mit dessen Spenden in diesem Jahr Kinder vor psychischer oder körperlicher Gewalt geschützt werden sollen. In Asien lernen junge Menschen in Präventionskursen, was sie stark macht: Zusammenhalt, Freundschaften, zuverlässige Beziehungen und respektvolle Kommunikation.

Die Hiltruper und Amelsbürener Sternsinger haben, wie bei dem Abschlussgottesdienst bekannt wurde, mit einem Spendenaufkommen von nahezu 17.000 Euro dazu beigetragen, dass Kinder in Asien geschützter aufwachsen können. Ein Spendenbetrag, der weit über dem des Vorjahres lag, so die Kirchengemeinde.