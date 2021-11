Täglich singt sie gerne alte Lieder

Ist das eines der Geheimnisse, wie man die 100 schafft? Maria Kurney, die heute ihr 100. Lebensjahr vollendet, singt jeden Tag.

Am liebsten singt sie Heimat- und Volkslieder, erzählt ihr Sohn Willy Kurney. Bei jedem Besuch singe er gemeinsam mit seiner Mutter. Auch seine Schwester Sigrid hält es so. Und das bedeutet für Maria Kurney: Sie erhält jeden Tag Besuch im Altenheim. Und jeden Tag wird gesungen.

Maria Kurney wurde 1921 in Wanne-Eickel geboren. 1935 machte sie ihren Volksschulabschluss und verrichte ihren Arbeitsdienst als Haushaltshilfe in Münster-Kinderhaus. Während des Krieges war sie zeitweise in Polen und arbeitete dort in der Landwirtschaft. Es war keine einfache Zeit.

Der Heirat folgt die Haushaltsgründung

Doch schon wenige Jahre nach Kriegsende wurde geheiratet. Am 12. September 1949 traten Wilhelm Kurney und sie ebenfalls in Wanne-Eickel vor den Traualtar. Sie gründeten ihren gemeinsamen Haushalt an der damaligen Münsterstraße in Hiltrup, der heutigen Hohen Geest. Tochter Sigrid kam 1950 zur Welt, Sohn Willy, der über lange Jahre das Lebensmittelgeschäft Wietheger an der Langestraße führte, wurde 1954 geboren. Mittlerweile gibt es zwei Enkel und zwei Urenkel.

Ihr Haus an der Langestraße gab Maria Kurney zum Jahresende 2019 auf. Sie zog in das Haus Franziska bei den Hiltruper Missionsschwestern. Die gesamte Familie wird heute ins Haus Franziska kommen und gemeinsam den besonderen Ehrentag feiern. Unter Beachtung aller Corona-Regeln ist ein Treffen im großen Speisesaal erlaubt.

Dabei wird sicherlich viel gesungen werden, was der Jubilarin bekanntermaßen stets sehr große Freude bereitet.