„Täter wollen Aufmerksamkeit“

An der Fassade des alten Stellwerks am Hiltruper Bahnhof befinden sich besonders viele Graffiti. Christoph Kunstlewe, der im Polizeipräsidium für die Bekämpfung von Graffiti zuständig ist, begrüßt die Neugestaltung der Fassaden, die in Kürze erfolgen soll.

Foto: gro