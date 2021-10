Tempo 50 an der Thierstraße?

Fußgänger, Radfahrer und Reiter haben in der Vergangenheit öfters schon brenzlige Situationen zwischen Reithalle und Klinkerweg erlebt. Deshalb legten die Fraktionen von Grünen und SPD sowie die Einzelvertreterin Ortrud Philipp (Die Linke) einen gemeinsamen Antrag vor: Gemeinsam fordern sie die durchgehende Einführung von Tempo 50 entlang der Thierstraße. Öffentlich machten sie dies in der Oktober-Sitzung der Bezirksvertretung Hiltrup.

Tempo 70 ist aktuell erlaubt

„Aktuell darf man an der Thierstraße 70 Stundenkilometer fahren“, sagt Julia Burkhardt, Co-Sprecherin der Grünen-Fraktion und fährt fort, „das ist aus unserer Sicht zu schnell, da die Straße sehr eng ist und Autofahrer den gesetzlichen Mindestabstand beim Überholen von Radfahrenden an keiner Stelle einhalten können.“

Die Thierstrasse: Maximal 70 km/h ist hier aktuell erlaubt. Foto: Peter Sauer

Friedhelm Schade, stellvertretender Bezirksbürgermeister (SPD) meint: „Insbesondere in den Kurven an der Reithalle und direkt am Klinkerwerk ist Tempo 70 nicht verhältnismäßig. Denn zusätzlich zur Enge der Straße sind die Kurven schlecht einsehbar, was für ein erhöhtes Sicherheitsrisiko sorgt.“ Daher hält auch er die Einführung von Tempo 50 für sinnvoll „im Sinne aller Verkehrsteilnehmer“.

Temporär gab es schon mal Tempo 50

Ortrud Philipp fügt hinzu: „Nachdem an der Thierstraße Bauarbeiten stattgefunden haben, war die Geschwindigkeit eine Zeit lang bereits auf Tempo 50 herabgesenkt worden. Zu dieser Regelung sollten wir zurückkehren, zumindest so lange, bis es einen durchgehenden Radweg entlang der Thierstraße gibt“. Grüne, SPD und Linke betonen, dass sie weiterhin darauf setzen, dass möglichst bald ein Radweg gebaut werden könne.

Die BV stimmte dem Antrag einstimmig zu - nun muss die Verwaltung prüfen, ob die Umsetzung möglich ist.