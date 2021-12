Tierschützer setzen Belohnung aus

In der vergangenen Woche wurden Giftköder in Hiltrup entdeckt. Die Tierrechtsorganisation PETA bietet jetzt 1000 Euro Belohnung für Hinweise.

Tierquäler gesucht: Anfang vergangener Woche wurde in Hiltrup ein mit Gift gespickter Köder gefunden. Ein aufmerksamer Zeuge hatte am 6. Dezember gegen 23.10 Uhr beobachtet, wie jemand einen Giftköder für Hunde in einem Gebüsch ablegte und meldete den Vorfall sofort der Polizei. Die Tat ereignete sich an der Straße „An der alten Kirche“. Die Polizei ermittelt und nimmt unter 0251/2750 sachdienliche Hinweise zur Tat entgegen.

Um den Fall aufzuklären, setzt nun die Tierrechtsorganisation Peta eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die die tatverantwortliche Person überführen. Menschen, die etwas beobachtet oder anderweitige Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711/8605910 oder per E-Mail an whistleblower@peta.de zu melden – auch anonym.

Täter sind oft schwer zu überführen

„Die Person, die die präparierten Köder ausgelegt hat, muss gefunden und gestoppt werden, bevor Vierbeiner in Lebensgefahr gebracht werden“, sagt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. „Derartige Täter oder Täterinnen zu überführen, ist oft schwierig, da sie agieren, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Deshalb kann es in solchen Fällen auf jeden noch so unwichtig erscheinenden Hinweis ankommen.“

Die Tierschützer betonen: Tierquälerei sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat nach Paragraf 17 des Tierschutzgesetzes und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.