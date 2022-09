Tolles Angebot für den Nachwuchs

Bei bestem Wetter und ausgelassener Stimmung lud die Karnevalsgesellschaft Hiltrup (KGH) am Samstagnachmittag zum zweiten Mal in Folge zum Sommerfest in den Biergarten des Restaurants Vennemann an der Hammer Straße ein. Nachdem im vergangenen Jahr noch unter strengen Corona-Auflagen mit Impfzertifikat und Testnachweis gefeiert werden musste, wurde in diesem Jahr das Angebot für Jung und Alt noch mal erweitert.

„Die Resonanz im letzten Jahr war sehr positiv, und viele haben sich das Sommerfest genau so wieder gewünscht“, berichtet KGH-Präsident Angelo Balderi. Einer der Höhepunkte war einmal mehr das traditionelle Schützenschießen. „Dabei steht vor allem der Spaß an erster Stelle. Jeder kann mitmachen“, merkte KGH-Vizepräsident Dennis Bürger an.

Vorbereitungen für den 11. November laufen bereits

Beim Blick auf die kommende Karnevals-Session zeigten sich Bürger und Balderi positiv gestimmt: Schon jetzt liefen die Vorbereitungen für den 11. November und die Monate danach auf Hochtouren, erläuterten die beiden. „Häufig bekommen Außenstehende gar nicht mit, wie viel Arbeit hinter dem Karneval steckt: Karnevalsauftakt, Senatorentaufe, Frühschoppen und Kinderkarneval – wir haben genug zu tun und können uns nicht beklagen“, blickt Dennis Bürger zuversichtlich auf die kommende Zeit. Daneben freue sich der Verein, dass es trotz Corona immer wieder neue Interessenten und Nachwuchs bei der KGH gebe.

Geschenkbeutel zur Begrüßung

Besonders freuten sich die Kinder beim Sommerfest über einen Geschenkbeutel zur Begrüßung, zwei Hüpfburgen, ein großes Spielangebot und ein Kinderschminken. Für das leibliche Wohl sorgten eine Gyros-Station und ein mobiler Kaffee-Wagen. Daneben hatten die Besucher bei der Tombola die Möglichkeit, eine Vielzahl an Preisen, von Karten für ein Preußenspiel bis zum Oktoberfest, zu gewinnen. Trotz Konkurrenz durch das parallel zum Sommerfest stattfindende Preußenspiel freute sich die KGH über eine Vielzahl von Besuchern. Für den musikalischen Ausklang sorgte die Oldie-Band „The Dandys“.