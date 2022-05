Tomoka Ohki spielt im Kulturbahnhof

Die Pianistin Tomoka Ohki wird am 4. Juni (Samstag) ein Gastspiel im Kulturbahnhof geben. Sie präsentiert dabei berühmte Werke von Komponisten aus verschiedenen Ländern (unter anderem Chopin, Scarlatti und Debussy) und nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise.

Tomoka Ohki wurde in Tochigi (Japan) geboren. Im Alter von drei Jahren begann sie, Klavier zu spielen, und schon als Kind fiel sie durch ihre außergewöhnliche musikalische Begabung auf. Die junge Pianistin war die Finalistin beim International Chopin Piano Competition in Asia 2005. Sie studierte am Tokyo College of Music (Bachelor und Master) und absolvierte im Sommer 2021 ihr Studium in Deutschland (Konzertexamen) bei Prof. Michael Keller an der Musikhochschule Münster.

2010 nahm Tomoka Ohki am Meisterkurs „Euro Music Festival Klosterneuburg Austria“ bei Prof. Oliver Kern teil. Bisher gewann sie viele Preise bei verschiedenen Wettbewerben.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Samstag (21. Mai) in der Stadtteilbücherei Hiltrup. Karten kosten im Vorverkauf 14 Euro, an der Abendkasse 16 Euro. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr.