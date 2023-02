Traditionelles Anker-Versenken am Kanal 

Mit Schwung beendete CCD-Präsident Gerd Witt die Karnevalssession des Carnevalsclub Hiltrup (CCH). Der rote Anker flog in hohem Bogen ins Wasser. In der ersten Session nach Corona herrschte nicht nur eitel Sonnenschein.

An der Prinzbrücke warf CCH-Präsident Gerd Witt den roten Anker in den

Eines muss man ihnen ja lassen. Ihre Tradition haben sie selbst in der Corona-Zeit eisern durchgeführt. Notfalls standen sie nur zu zweit – und das selbstverständlich mit Abstand und Maske – am eisigen Dortmund-Ems-Kanal und versenkten den Anker zum Ende des Karnevalssession in den Fluten.

Das ist zum Ausklang des Jubiläumsjahres wieder ganz anders: Passend zum 33-jährigen Vereinsbestehen feiert der Carnevals Club Hiltrup (CCH) die Rückkehr zur Normalität. Diese Session konnte ordnungsgemäß zu Ende geführt werden.

Der Präsident wünscht mehr blaue Kappen

Auch der große Kinderkarneval in der Stadthalle, ursprünglich „ein Kind des CCH“, wurde wie schon in der Zeit vor Corona gemeinsam mit der KGH durchgeführt. Am Mittwoch merkte Präsident Gerd Witt in seiner Ansprache dennoch kritisch an, es seien beim Kinderkarneval fast nur „rote Kappen“ zu sehen gewesen. Ein paar mehr „Blaue“ hätte er sich schon gewünscht und blickte dabei in Richtung Elferrat.

Nun ruht der Anker erst einmal für 261 Tage südlich der Prinzbrücke auf dem Grund des Dortmund-Ems-Kanals, bis am 11. November die Narretei wieder beginnt. Den Bauarbeiten für die neue Brücke kommt der CCH nicht in die Quere.