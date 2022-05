Trockenwäsche am Hiltruper Brunnen

Das Wasserspiel an der Marktallee ist seit Jahren nicht mehr funktionstüchtig. Eine Sanierung ist frühestens in der zweiten Runde, vielleicht auch erst in der dritten Runde realistisch

Das ist doch schon mal ein Fortschritt: An der Marktallee in Höhe des Brunnens gibt es wieder einen gepflegten Kaffee zu trinken. Das Interesse ist groß, der mobile Kaffeestand ist dicht umlagert, Stuart Jeka von „Stu Brew“ testet derzeit mit seinem mobilen Kaffeestand aus, was bei den Hiltrupern geht. „Drei bis vier Mal in der Woche“, so erzählt er, werde er künftig wohl an die Marktallee zu kommen.