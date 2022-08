Türkischer Marsch, ägyptische Trommel

„Wollen Sie sich das antun?“, verabschiedete sich das Duo Vasil Laghidze und Bernhard Winkels mit dem temperamentvollen türkischen Marsch von Mozart, bei dem eine lautstarke ägyptische Trommel zum Einsatz kam. Die 40 Zuschauer im Kulturbahnhof waren begeistert, wussten sie anfangs nicht, was auf sie zukam. „Wir wollen keine Kopie der verjazzten Klassik, sondern ganz nah bei ihr bleiben“, so Percussionist Winkels, der so auch ein selbstgebautes Pentachoron mitgebracht hatte.

Mozart, Bach und Chopin

So genossen die Zuhörer einen Ritt quer durch die Klassik, von Mozart’s und Bach’schen Barock- bis zu romantischen Kompositionen von Chopin, die Vasil Laghidze am Klavier begleitet hatte. Bei Tschaikowskys „Vier Jahreszeiten“ kamen beim Monat Oktober alle erdenklichen Percussions zum Ausdruck, als stürmische Winde und so mancher Vogel durch den herbstlichen Blätterwald rauschten.