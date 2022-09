Über den Tod und das Abschiednehmen

Mit einem ganz besonderen Thema im Gepäck kam das Theaterensemble „Morgenroth & Schwester“ aus Nürnberg kam am Mittwoch in die Marien-Grundschule. Am Tag zuvor war die Schauspielerinnen bereits in der Paul-Gerhardt-Schule aufgetreten. Sie präsentieren ein Stück, das sich mit dem Tod und dem Abschiednehmen befasst.

Soll man mit Kindern über den Tod sprechen? Dürfen Kinder überhaupt zu einer Trauerfeier mitgenommen werden? Diese Fragen von Angehörigen kennt Alexandra Haubrich, Inhaberin der gleichnamigen Bestattungsunternehmen am Merkureck. Sie sponserte daher die beiden Theateraufführungen an den beiden Grundschulen. Gerade die Corona-Zeit sei deutlich geworden, dass man den Tod nicht ausblenden dürfe gegenüber Kindern, so Haubrich: „Kinder können das verarbeiten, wenn ein geliebter Mensch stirbt.“ Das Theaterensemble „Morgenroth & Schwester“ näherte sich dem Thema über eine tote Hummel, die angetroffen wurde. Nach der 45-minütigen Aufführung fand eine Nachbesprechung in den Klassengemeinschaften statt.