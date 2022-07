Überragend in ihrer Umgebung

Einmal der Turm der Frauenkirche in Dresden und der Wasserturm in Münster: „Hier das ästhetisch Wertvolle, dort die Funktionssicht.“ Türme werden zu sehr unterschiedlichen Zwecken gebaut. Es gibt auch etwas, was sie verbindet, meint Erwin Löhr.

Erwin Löhr hat vor einigen Monaten begonnen, sich ein neues Thema zu erschließen. Er begann, Türme zu malen. Die ersten beiden werden derzeit in einer Ausstellung in der kleinen französischen Ortschaft Montivilliers nahe Le Havre in der Normandie gezeigt. Verschiedener könnten die Motive kaum sein: Es sind einmal der Turm der Frauenkirche in Dresden und der Wasserturm in Münster.