Ukraine-Hilfe in Hiltrup nimmt Spenden an

Besser geht es nicht für die Ukraine-Hilfe in Hiltrup: Ab sofort können Spenden für die Menschen in der Ukraine in der ehemaligen Backstube Klostermann abgegeben werden. Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Kardinalstraße.

Die von Olga Mihalsik initiierte Ukraine-Hilfe verfügt jetzt an zentraler Stelle in Hiltrup über eine neue Annahmestelle für gespendete Hilfsgüter. Bereits am Dienstag (8. März) können dort Spenden abgegeben werden.

Die leerstehende Backstube von Klostermann wird zum neuen Umschlagplatz für Hilfsgüter. Die Räumlichkeiten sind groß genug und verfügen zudem über einen eigenen Zugang.

„Das ist ganz wichtig: Der Zugang erfolgt ausschließlich über die Kardinalstraße 10“, erklärt die Helferin.

Isomatten, Schlafsäcke und medizinische Artikel

Die neue Annahmestelle ist dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr sowie samstags von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Mittlerweile klappt es immer besser mit der Organisation. Für die heute Schicht in der Annahmestelle haben sich binnen kürzester Zeit zehn Helferinnen und Helfer gefunden.

Was wird benötigt? Isomatten, Schlafsäcke sowie medizinische Artikel. „Die Krankenhäuser benötigen Medikamente und Verbandsmittel.“ Was wird noch benötigt? Lebensmittel, so lautet die Antwort. Und was wird auf keinen Fall mehr angenommen? Kleidungsstücke.

Ebenfalls am Dienstag soll einer ein Lastwagen mit 40 Tonnen Hilfsgütern in Richtung Ukraine fahren. Die Helfer hoffen, dass dann das lager in Rinkerode vollkommen leergeräumt ist. Nach einem ersten Aufruf vor acht Tagen waren sie am Restaurant Nikos förmlich überrannt worden und waren nach Rinkerode ausgewichen. Künftig wollen sie ausschließlich in der Backstube Hilfsgüter annehmen. „Die Menschen wollen helfen.“