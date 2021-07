Umjubelt auf den Bühnen der Welt

Wann immer der Name Naëmi Priegel fiel, wurde man hellhörig in Münster. Seit den späten 1960er-Jahren war sie ein gefeierter Bühnenstar. Eine junge Frau, die tanzen und singen kann, blendend aussieht, endlos lange Beine hat und überall, wo sie auftritt, für ausverkaufte Häuser sorgt. Seit mittlerweile vier Jahrzehnten wohnt sie in Münster, fühlt sich an einer schönen Ecke von Hiltrup heimisch und sucht mittlerweile nur noch selten die große Bühne. Am 10. Juli feiert sie ihren 80. Geburtstag.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch