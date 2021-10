Umtriebig wie eh und je

Lange bevor Eberhardt Schnake sich mit den weltbekannten Steinskulpturen aus Zimbabwe befasste, gab er mehrere Dutzend Bücher heraus und vertrieb Arbeiten von Chagall, Braque und Rizzi. Als Galerist kann er auf ein bewegtes Leben mit vielen Begegnungen zurückblicken. Am Sonntag feiert er seinen 75. Geburtstag.

Eberhard Schnake (r.) mit dem Südafrikaner Tom Blomefield (1926-2020), dem Gründer des Künstlerdorfes Tengenenge in Zimbabwe

Vor der Steinzeit gab es bereits den Buchdruck. In keinem Geschichtsbuch würde man diesen Satz lesen. Biografische Werdegänge halten sich selten an Lehrbücher. Zumal wenn es sich um Menschen handelt, die beruflich mit Kunst zu tun haben. Lange bevor Eberhardt Schnake sich mit den weltbekannten Steinskulpturen aus Zimbabwe befasste, gab er mehrere Dutzend Bücher heraus. Am Sonntag feiert der weiterhin umtriebige Galerist seinen 75. Geburtstag.