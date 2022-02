„Unser Verein wächst weiter“

Mit ihrem Schießstand am Hiltruper Hallenbad würden die Sportschützen gerne in die benachbarte Stadthalle umziehen. Einen entsprechenden Vorstoß hatten sie bereits im Jahr 2018 unternommen. Jetzt bringen sie sich und ihr Anliegen nochmals in Erinnerung.

Die Sportschützen wurden hellhörig, als sie von den Plänen hörten, in der Stadthalle solle die Stadtteilbücherei untergebracht werden. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten sie selbst noch Hoffnungen, in die Stadthalle umzuziehen. Aus der verwaisten Kegelbahn ließe sich ein prima Schießstand machen, so lautete ihre Hoffnung. Es ist still geworden in den letzten beiden Jahren um dieses Vorhaben. Ist allein Corona der Grund dafür?