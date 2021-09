Unterstützung für die Ahr-Winzer

Eine Gitterbox mit 500 verschlammten Weinflaschen haben Martin Dahlmann, Hans-Georg Wilmer und Peter Vogt einem Winzer im Ahrtal abgekauft. Am Samstag wollen sie diese Weinflaschen weiterverkaufen, um mit dem Erlös die Arbeit der vielen Helfer in Ahrweiler und Umgebung zu unterstützen.

Es war ein Mittwochabend, als sich am 14. Juli gewaltige Wassermassen ihren Weg durch das Ahrtal bahnen und alles mitreißen, was sich in den Weg stellt. Die Bilder von der Flutkatastrophe in der Eifel sind um die Welt gegangen und haben eine große Hilfsbereitschaft ausgelöst.