Rollende Diskothek sorgt beim Moonlightshopping für Aufsehen

Am späten Nachmittag endete der Regen, und die Temperaturen stiegen nochmals an. Ein unverhoffter Spätsommerabend mit dem herben Charme des Oktobers. Ideal für einen Spaziergang über die Marktallee und einen Streifzug durch die Geschäfte. So wurde die Einladung zum Moonlightshopping gerne angenommen. Der Andrang war zeitweise beachtlich.