Veränderungen für Radfahrer an der künftigen Prinzbrücke

Münsters Stadtbaurat verschaffte sich im Sommer einen Überblick über die Situation rund um die Prinzbrücke. Das erste, das Robin Denstorff dabei ins Auge stach, waren die vielen Radfahrer, die mit ihren Pedelecs unterwegs waren. „Die Quote der E-Biker“, so beobachtete Denstorff, „scheint in Hiltrup ausgesprochen hoch zu sein.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet