Der Verkauf von 500 Weinflaschen aus dem Ahrtal ist ein voller Erfolg gewesen. Martin Dahlmann, Peter Vogt sowie Hans-Georg Wilmers hatten aus dem Ahrtal eine Gitterbox mit sogenanntem Flutwein mitgebracht und am vergangenen Samstag zum Verkauf angeboten.

„Dabei haben wir 4700 Euro an reinen Spendengeldern erzielen können“, zieht Martin Dahlmann Bilanz. Bereits am Donnerstag soll das Geld in Ahrweiler übergeben werden. Es soll damit die Essensversorgung der weiterhin vielen Helfer sichergestellt werden.