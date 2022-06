Künstlerin Olga-Maria Klassen gibt regelmäßig Malkurse

Im Hiltruper Haus 37 Grad gibt Olga-Maria Klassen regelmäßig Malkurse. Dabei vermittelt die Deutsch-russischer Künstlerin ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihr in ihrem Studium der bildenden Kunst in Russland vermittelt wurden.

In Münster hat sie mit den von ihr organisierten Stadtkinderausstellungen „Impressionen“ das Interesse der breiten Öffentlichkeit geweckt. Im Hiltruper Haus 37 Grad gibt die Künstlerin Olga-Maria Klassen ebenfalls regelmäßig Malkurse. Dabei vermittelt die Deutsch-Russin ihre Kenntnisse und Fähigkeiten, die ihr in ihrem Studium der Bildenden Kunst in Russland vermittelt wurden.

Das fängt bereits bei der Ausstattung an, verwendet werden ausschließlich russische Aquarellfarben, die es „zum Glück auch in Deutschland zu kaufen gibt“. Die werden mit großem Pinsel, flott und mutig, aufgetragen.

Solange das Papier genügend Feuchtigkeit besitzt, lassen sich die Farben gut mischen. Alles muss sehr flott passieren. Beim Tempo, so Olga-Maria Klassen, dürfe man nicht nachlassen. Nicht umsonst sagt sie: „Aquarell ist die schwierigste Technik.“ Ihr eigener Schwerpunkt lag ursprünglich auf der (Druck-)Grafik.

In Russland hat sie ihre erste Ausbildung erhalten und Musik und Bildende Kunst studiert. Vor wenigen Wochen war sie mit einer beeindruckenden Ausstellung im Kulturbahnhof Hiltrup zu sehen, in der sie spannende Einblicke in ihr Können gegeben hat.

Olga-Maria Klassen gehört zur jungen Generation Deutscher aus Russland. Einst zog ihre Familie von Ostpreußen in die Ukraine, später wurde sie in die Nähe des Urals deportiert. Seit einigen Jahren lebt die Künstlerin und Kunstlehrerin in Münster. Auch in Deutschland hat sie Musik und Bildende Kunst studiert.

Die Beziehungen zu ihren russischen Lehrern sind einmalig, erzählt sie. „Wenn ich die Kinder unterrichte, habe ich das Gefühl, dass mein Professor direkt hinter mir steht.“ Tatsächlich nutzt sie das Internet, um Bilder ihrer eigenen Malschüler ihrem ehemaligen Lehrer zu zeigen. Und Georgy Lochkin freue sich regelmäßig über die Fortschritte, die die Kinder erzielen.

Blautöne im Wasser

„Solche Lehrer habe ich hier in Deutschland nie getroffen“, sagt Olga-Marie Klassen. „Ich bin mir sicher, dass dies kein Beruf ist, den man erlernen kann, es war und ist eine Berufung.“

Ihren Schülerinnen, die schon länger dabei sind, hat Olga-Maria Klassen vor Ferienbeginn die Aufgabe gegeben, ein Bild vom Meer zu malen. Vorlage ist ein Werk, das sie in Bulgarien auf Leinwand angefertigt hat. Über viele Blautöne verfügt das Wasser an der bulgarischen Schwarzmeerküste. Mindestens fünf bis sieben Farbtöne lassen sich identifizieren. „Im Hintergrund sind kalte Farben“, erläutert sie. Für die Gestaltung des Bildhintergrundes gilt es, das zu berücksichtigen.

Feinarbeit kommt später

Mit viel Wasser und dicht aufgetragenen Farben werden die ersten Konturen sichtbar. Die Farben wirken zunächst dunkel, werden aber durch das Trocknen wieder heller. In der folgenden Woche geht es an die Feinarbeit. An die Darstellung der Stadt am Fuß der Berge oder die weiße, salzige Gischt der Wellen. Dabei wird mit Gouche gearbeitet. In einem einzigen Anlauf wird kein Aquarellbild fertig.

Mit den jüngeren Kindern hat Olga-Maria Klassen einen kleinen Rundgang, eine Ausstellung im Begegnungshaus 37 Grad, organisiert. Es sind einige talentierte Kinder dabei. „Es bleiben immer diejenigen, die richtig malen und zeichnen lernen wollen. Zeichen zu lernen, ist nicht nur Spaß. Das ist mit viel Arbeit verbunden“, weiß Olga-Maria Klassen. Wichtig sei zudem die Rolle der Eltern, wenn sie ihre Kinder inspirieren und sie bei der Entwicklung ihrer Fähigkeiten unterstützen.