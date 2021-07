Viele Erinnerungen wurden ausgetauscht

Sie seien so etwas wie die „Gründungsschüler“ der Hiltruper Realschule, meinen Ulrich Wentingmann und Norbert Suttarp. Am Samstag traf sich der Abschlussjahrgang 1971 der 1965 eröffneten Realschule im Hotel Restaurant Münnich.

Wenige Klassen hatte die Realschule zuerst, dann kam zu einer reinen Jungen- und einer reinen Mädchenklasse eine gemischte dazu. „Da ging die Post ab“, meint Wentingmann. „Mitten in der Pubertät“, erinnert sich Suttarp. Eine Lehrerin habe nach seinem Absturz in den Noten den nötigen Druck und Hilfe geschaffen.

Fotos aus der Schulzeit

Im Saal des Restaurants lief eine Bilder-Schau – viele historische Fotos aus Schulzeiten waren dabei: Das alte Schulgebäude der Realschule nahe St. Clemens, Fotos von einer Klassenfahrt, bei der einige nach dem Erholungsschlaf im Bus Seltsames in ihren Mündern wiederfanden oder Eindrücke aus Porta Westfalica.

Als Wentingmann außer Sicht war, fügte Suttarp an, Wentingmann habe „hunderte Stunden“ in die Suche nach den ehemaligen Schulkollegen investiert. Einige seien auch im Ausland, an der Costa del Sol, bei Izmir. Schade sei, dass einige Wiedergefundene abgesagt hätten. Gern hätten sie auch die Lehrkräfte von früher wiedergesehen, „das wäre schön gewesen“. Die Erschienenen jedenfalls schienen eine Menge Spaß zu haben. Manche reisten von Bremen oder Frankfurt am Main an.

97 Schülern aus drei Abschlussklassen hat Wentingmann nachgespürt. Mindestens 18 sind schon verstorben, zu elf konnten keine Adressen gefunden werden. Am Samstag zählten die Organisatoren letztlich 27 Teilnehmer.