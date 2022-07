Sicherheit im Straßenverkehr: Viele kennen die Regeln nicht

Fachkundig wie er ist kaum ein Zweiter in Hiltrup. Und unterhaltsam ist er auch noch – selbst wenn er über ein wichtiges, aber keineswegs immer prickelndes Thema wie die Sicherheit im Straßenverkehr spricht.

Sobald Christoph Becker die Klage über Falsch- oder Geisterfahrer auf den Radwegen oder zunehmend das wilde Treiben der E-Scooter vernimmt, setzt er sogar noch einen oben drauf. „Dann frage ich mich immer, wo ist die Polizei?“ Das wird in der Regel mit zustimmenden Nicken quittiert.

Besonders gefährdete Verkehrsteilnehmer

Der Hiltruper Christoph Becker ist selbst 45 Jahre im Polizeidienst tätig gewesen und ist als ehrenamtlicher Geschäftsführer der Verkehrswacht in Münster weiterhin im Bereich Unfallprävention unterwegs. Er nimmt seine Zuhörer in die Pflicht. Vor der KAB St. Clemens sagt er: „Wir älteren Menschen gehören zu den gefährdetsten Verkehrs­teilnehmern.“

Warum? Nicht mehr fit genug, mangelnde Reaktionsfähigkeit, Rücksichtslosigkeit und falsche Regelkenntnis. „Wichtig ist eine realistische Einschätzung, was ich mir noch zutrauen kann.“

Er spricht auch über andere Gruppen, die am Straßenverkehr teilnehmen: Den Kindern in der Grundschule erkläre er immer, warum sie Radwege zu benutzen hätten. Und was könne man dann erleben?

Vorbildfunktion gegenüber Kindern

„Die Kinder erzählen, wie der Vater oder der Onkel mit ihrem Rennrad auf der Straße fahren.“ Becker weiß genau, warum die Radrennfahrer das tun und nennt auch den Grund, was mit allgemeinem Schmunzeln quittiert wird. Wichtig ist ihm der Appell an die Vorbildfunktion, die Erwachsene gegenüber Kinder einnehmen. Dass die Radwegbenutzungspflicht für Fahrradfahrer in nicht allzu ferner Zukunft weitgehend aufgehoben werden könnte, spricht er auch an und wird erneut deutlich: „Für mich unvorstellbar.“

Sein Repertoire an Tipps ist lang und reicht von Speichenreflektoren, um in der Dunkelheit besser gesehen zu werden bis zum Tragen eines Fahrradhelms. Eine Alternative sei der Airbag-Helm. „Der ist sehr teuer, bietet aber den Vorteil, dass die Frisur nicht ruiniert ist.“

Lieblingsthema Kreisverkehr

Stundenlang kann Becker über die Kreisverkehre mit den unterschiedlichen Vorfahrtsregelungen sprechen. „Eines meiner Lieblingsthemen“, sagt er. Innerorts ist der Radfahrer auf den rot markierten Furten bekanntlich König. Jedoch außerhalb geschlossener Ortschaften hat der Autoverkehr Vorfahrt. „Viele Fahrer halten rücksichtsvoll an.“ Doch Becker warnt: „Verlassen darf man sich darauf nicht.“

Die zwei Dutzend Zuhörer aus Hiltrup und Amelsbüren, die der Einladung der KAB St. Clemens gefolgt sind, merken schnell: Vor ihnen steht einer, der etwas zu sagen hat.