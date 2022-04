Landwirtschaftsverlag verabschiedet Geschäftsführer Werner Gehring

Münster-Hiltrup

Vom reinen Agrarverlag zu einem vielfältig aufgestellten Medien- und Dienstleistungsunternehmen: In den 16 Jahren, in denen Werner Gehring in der Geschäftsführung des Landwirtschaftsverlages tätig war, hat sich viel verändert. Jetzt wurde Gehring in den Ruhestand verabschiedet.