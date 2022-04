Das Tanzzentrum Hiltrup holt Deutschen Vizemeistertitel im klassischen Ballett. Vom 8. bis 10. April fanden die Deutschen Ballettmeisterschaften in Fürstenfeldbruck statt. In der Kategorie Klassisches Ballett Quartett Junioren holten die Hiltruper Tänzerinnen den Deutschen Vizemeistertitel nach Münster. Mit einer sagenhaften hohen Punktewertung von 87,6 sicherten sich die vier jungen Tänzerinnen Ida Arica, Lia Frericks, Liz Gan und Emma Schmitz einen Platz auf dem Podium. Im Juni sind die jungen Talente im Ballett Dornröschen im Konzerttheater Coesfeld sowie in der Stadthalle Hiltrup zu bewundern.