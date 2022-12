Von Bettlern, Schutzengeln und den Buddenbrooks

Vor dem heimeligen Kamin sitzend nahm man den Blick des Obdachlosen und Bettlers ein, der bestenfalls noch einen Heller für den nächsten Kaffee hat: Der Vorleseclub Hiltrup hatte zur Lesung „24 Türchen – Advent!“ geladen, die am Wochenende im MSC-Welthaus stattfand.

Ulrich Knellwolfs Geschichte vom Bettler und einem unerwarteten, wenn auch nicht perspektivreichen Festtags-Glück, „Niederdorfweihnacht“, versetzte in eine andere Lebenssituation. Und das so lebhaft, wie es eben geht. Andere Perspektiven kennenzulernen und einnehmen zu können, so man will, ist ein Geschenk der Literatur, und der Vorleseclub hatte mehr solcher Überraschungen und Perspektivwechsel im Programm.

Wechselbad der Gefühle

Das muss nicht angenehm sein, eher ein Wechselbad. Der Auszug aus Serhij Zhadans „Warum ich nicht im Netz bin“ zählt mit seinem Blick auf einen aktuellen Krieg dazu. Auf andere Weise über weite Strecken deprimierend ist „Weihnachten bei den Buddenbrooks“ von Thomas Mann. Plastisch gezeichnete Charaktere gibt es auch hier. In die Wüste versetzt, aber mit frohem Ende ist James Krüss‘ „Wüstenweihnachten“. Und dann gab es noch, um viele hundert Kilometer näher dran am bundesdeutschen Weihnachtsfeste, „Die Bescherung“ von Hanns Dieter Hüsch, hervorragend gelesen vom Neuzugang Peter Ils­kensmeier. Hüsch hatte auch, etwa in „Mein Schutzengel“, sein Anliegen, Gott im Menschen zu finden, beigesteuert.

Der Club freute sich, wieder einmal nach langer Corona-Pause, die Lesungen von Gitarrenmusik eingerahmt zu erleben: Martin Adolf war wieder da. Die 25. Tür in diesem Adventskalender der Überraschungen war der Ort: Das „Welthaus“ auf dem Gelände des Herz-Jesu-Krankenhauses hatte sie erneut geöffnet; der Dank des Vorleseclubs ging an Schwester Barbara.