Von der Stadthalle in den Kulturbahnhof

Die nächsten beiden Vorstellungen in der Kinderkulturreihe „Kiku“ finden im Kulturbahnhof statt. Und zwar am 26. Februar und 26. März.

Als erste Zwischenbilanz können die Teamleiter des Kiku-Projektes, Angelika Paschwitz und Michael Kleist, mit Freude und auch ein wenig Stolz jetzt schon behaupten, dass das Angebot von den Familien im Umkreis Hiltrups sehr gut angenommen wird.

„Der Anspruch, Kindern ab vier Jahren eine qualitativ anspruchsvolle und mitreißende Theaterkultur anzubieten, die auch für Familien heute bezahlbar bleibt, ist voll gelungen“, heißt es in einer Mitteilung des Kulturbahnhofes. Das Team dankt den verschiedenen Förderern und Sponsoren, der künstlerischen Beratung durch das Theater Don Kidschote, dem sehr engagierten Team der Stadthalle Hiltrup sowie den ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen des Kulturbahnhofs, die die finanzielle und organisatorische Durchführung erst möglich gemacht hätten.

Wolle auf der Such nach einer neuen Heimat

Die letzte Vorstellung dieser Spielzeit in der Stadthalle Hiltrup wurde von mehr als 200 begeisterten kleinen und großen Zuschauern verfolgt. Der Kulturbahnhof Hiltrup als Veranstalter dieser Reihe präsentierte dieses Mal „Wolle im Wasser“ vom Musiktheater Lupe aus Osnabrück.

Wolle, das Schaf, musste sich nach der Überschwemmung seiner alten Weide auf die Suche nach einer neuen Heimat begeben. Mit viel Musik und Schwung sowie einigen Turbulenzen wendete sich alles zum Guten, und die Kinder nutzten zum Schluss gerne und ausgiebig die Gelegenheit, mit den beiden Darstellerinnen ins Gespräch zu kommen und das Bühnenbild in Augenschein zu nehmen.

Zum Abschluss der Spielzeit freut sich das Team des Kulturbahnhofs erneut auf regen Zuspruch – diesmal am neuen Veranstaltungsort Kulturbahnhof. Am 26. Februar werden um 15.30 Uhr das „Theater Tom Teuer“ mit „Ferdinand, der Stier“ und – schließlich – am 26. März um 15.30 Uhr das Theater „Don Kidschote – next generation“ mit „Schnick und Schnack auf der Suche nach dem Glück!“ erwartet.