Vor 50 Jahren kam er nach Amelsbüren

Am 28. Mai 1972 ist Theo Brockhoff als Pfarrer von St. Sebastian eingeführt worden. Der heute 89-Jährige lebt seit dreieinhalb Jahren in einem Altenheim in Hiltrup. Der Ortsausschuss lädt anlässlich des Goldenen Ortsjubiläum zu einem Vortragsabend ein.

Kein Pastor blieb in Amelsbüren so lange Zeit wie Theo Brockhoff. Vor exakt 50 Jahren wurde er am 28. Mai 1972 als Pfarrer von St. Sebastian eingeführt. Auch in seinem Ruhestand blieb er in Amelsbüren. Seit dreieinhalb Jahren lebt der 89-Jährige im Haus Franziska, einem Altersheim der Hiltruper Missionsschwestern.

Vergessen ist er nicht. „In Amelsbüren lässt niemand etwas auf Pastor Brockhoff kommen“, erklärt Richard Vennemann. Über den ehemaligen Pfarrer erzählt man sich in Amelsbüren nur Gutes. In Erinnerung geblieben ist nicht zuletzt seine Freundlichkeit, sein den Menschen zugewandtes Wesen wie auch seine Bescheidenheit.

Volkskirche im besten Sinne

Zugleich steht Pfarrer Brockhoff in Amelsbüren für eine Kirche, die zu seiner Zeit eine Volkskirche im besten Sinne war. Sonntags waren die Kirchen gefüllt, gewiss. Und wenn Pfarrfest gefeiert wurde, war das gesamte Dorf auf den Beinen.

Als 1978 der erste Flohmarkt durchgeführt wurde, um Gelder für eine neue Orgel zu akquirieren, da kamen damals tatsächlich 33 000 D-Mark Reingewinn zusammen. Eine hohe Summe. Die Orgel kostete am Ende 300 000 DM. Pastor Brockhoff drängte darauf, zugleich 30 000 DM für ein Missionsprojekt zu spenden.

Bau des Pfarrheims

Baulich passierte einiges: Der Altar aus Sandstein wurde eingeweiht, das (mittlerweile leerstehende) Pfarrheim wurde errichtet, die (mittlerweile verkaufte) alte Küsterei wurde umgebaut, um sie als Bücherei und Museum zu nutzen. Saniert wurde der Hochaltar. Ausschließlich aus Spenden wurde der Kreuzweg auf dem Friedhof angeschafft.

Familienfreizeiten wurden initiiert. Die Ökumene mit der evangelischen Schwestergemeinde wurde gelebt und vieles mehr. Bis zum Jahr 2000 wirkte Theodor Brockhoff als Pfarrer in St. Sebastian. Seinen Nachfolgern Bernd Haane sowie Mike Netzler stand er bis 2018 loyal zur Seite und brachte sich aktiv in die Seelsorgearbeit ein. 2020 feierte er sein Diamantenes Priesterjubiläum.

Zeitreise mit vielen Fotos und Geschichten

Der Ortsausschuss nimmt das Goldene Ortsjubiläum von Pastor Brockhoff zum Anlass, am Dienstag (31. Mai) um 19.30 Uhr zu einem Abend ins Alte Pfarrhaus St. Sebastian einzuladen. Richard Vennemann wird die Gäste auf eine kleine, unterhaltsame Zeitreise mit vielen Fotos und Geschichten mitnehmen.