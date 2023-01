Vorleseclub liest in der „guten Stube“

Ganz persönliche Erlebnisse kündigen der Vorleseclub und das Hiltruper Museum für den Januar an: In der „guten Stube“ im Obergeschoss gibt es an drei Sonntagen noch einmal das Spezialprogramm „Vorlesen à la carte“.

Ganz persönliche Erlebnisse kündigen der Vorleseclub und das Hiltruper Museum für den Januar an: In der „guten Stube“ im Obergeschoss des Museums bietet der Vorleseclub an drei Sonntagen noch einmal sein Spezialprogramm „Vorlesen à la carte“ an.

Wo sich früher eine Hiltruper Familie versammelte, warten Mitglieder des Vorleseclubs mit einem außergewöhnlichen Angebot. Bei „Vorlesen à la carte“ bestimmen die Zuhörer und Zuhörerinnen, was vorgelesen wird. Sie können aus einem Verzeichnis auswählen, das so vielfältig ist wie eine gute Speisekarte. Die Texte reichen von ernst bis heiter, die Längen variieren zwischen einer halben und 17 Minuten – à la carte!

Die Zahl der Zuhörer ist begrenzt auf die Sitzplätze im historischen Wohnzimmer, der Eintritt ist frei. Die Lesungen finden am 15., 22. und 29. Januar jeweils von 15.30 Uhr bis 17 Uhr statt. Das Museum öffnet um 15 Uhr.

Außerdem weist der Vorleseclub auf die nächste größere Lesung am 25. Januar (Mittwoch) um 16 Uhr am gewohnten Ort bei Krimphoves Paín&Gâteau (früher Klostermann) hin. Eine Stunde lang werden Texte zum Thema „Unverhofft – Besuch?!“ zu hören sein.