Vorstandssprecherin tritt künftig kürzer

Seit mehr als 40 Jahren engagiert sich Monika Sedlacek für die Grünen in Münster. Als ehemalige Grundschullehrerin liegen ihr dabei die Schulpolitik und die Belange von Kindern besonders am Herzen.

Angefangen hat alles mit „Unterschriften-Sammeln“ für sichere Straßen in Hiltrup. Nach einem schweren Unfall eines Kindes in der Langestraße warb sie mit ihrer Nachbarschaft zusammen für Verkehrsberuhigung in Wohnstraßen.

Anfang der 90er-Jahre übernahm sie einen Sitz in der Bezirksvertretung und später einen Sitz im Rat der Stadt Münster. Im Blick hatte sie dabei immer ihren Stadtteil Hiltrup. Sie setzte sich im Rahmen der grünen Stadtteilgruppe für Aktionen in und um Hiltrup ein. Durch ihr Engagement entstand 2018 aus der Stadtteilgruppe ein eigener Ortsverband der Grünen für die Stadtteile Hiltrup, Amelsbüren und Berg-Fidel, in dem sie seit der Gründung aktiv als Sprecherin des Vorstands tätig war.

„Mit großer Dankbarkeit und Respekt“ vor ihrem jahrzehntelangen Einsatz für Hiltrup haben die Mitglieder des Ortsverbandes Monika Sedlacek aus ihrem Amt als Vorstandssprecherin verabschiedet. Auch wenn sie zukünftig nicht mehr in erster Reihe stehen wird, bleibt sie dem Ortsverband als aktives Mitglied erhalten, schreiben die Grünen. Außerdem konzentriert sich Monika Sedlacek zukünftig auf die von ihr initiierte neue Arbeitsgemeinschaft „60plus“, die sich für die Interessen älterer Parteimitglieder und Mitbürger einsetzt.