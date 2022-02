Wann ist denn wieder etwas los?

Der Pandemie-Winter hat das gesellschaftliche Leben in Hiltrup vollkommen zum Erliegen gebracht. Kaum etwas fand noch statt. Wie sieht es denn im Frühling und Sommer aus? Ein Ausblick.

Nichts los in Hiltrup? In den vergangenen Wochen traf das zweifelsohne zu. Längst laufen die Vorbereitungen für die kommenden Monate, wenn das Pandemie-Geschehen wieder mehr Aktivitäten zulässt.

Wer in den vergangenen Monaten einen Blick auf die großen Veranstaltungsschilder geworfen hat, bekam einen Eindruck, wie bleischwer die Pandemie auf Münsters Süden lastet: Das gesellschaftliche Leben in Hiltrup ist komplett am Boden. Alles scheint erlahmt. Veranstaltungen sind Mangelware.